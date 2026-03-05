Sal Da Vinci torna a Napoli, oggi la grande festa in piazza aperta a tutti: dove e orario

Oggi, 5 marzo 2026, in occasione del ritorno di Sal Da Vinci a Napoli, l’intera città potrà celebrare il vincitore del Festival di Sanremo: l’appuntamento è in piazza Torretta a Mergellina, a partire dalle ore 16:30.

Sal Da Vinci: festa a Mergellina per il vincitore di Sanremo

I festeggiamenti, inizialmente previsti per la giornata di ieri, sono stati spostati per rispetto al piccolo Domenico e alla sua famiglia, raccolta nel solenne momento dell’ultimo saluto del bambino morto a soli 2 anni. Una scelta condivisa dall’amministrazione comunale e dall’artista che ha evidenziato: “Il bambino prima di tutto”.

Oggi, come confermato anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, l’artista partenopeo sarà pronto ad incontrare i suoi concittadini a Mergellina, in zona piazza Torretta, per intonare insieme a loro il suo tormentone Per sempre sì.

La grande festa proseguirà mercoledì 11 marzo quando il cantante sarà ricevuto dal sindaco, Gaetano Manfredi, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, dove riceverà il più alto riconoscimento cittadino: la targa con la Medaglia della Città di Napoli, con menzione speciale Napoli Città della Musica.

Una onorificenza che sottolinea non solo il successo artistico ma il ruolo di Da Vinci come ambasciatore della musica napoletana nel mondo. Nel corso della cerimonia, il sindaco omaggerà con un riconoscimento istituzionale anche gli altri artisti e professionisti napoletani che hanno dato lustro alla città durante l’ultima edizione del Festival: Luchè, LDA, Samurai Jay, Aka7, Mazzariello, i direttori d’orchestra Adriano Pennino ed Enzo Campagnoli, e il produttore Checco D’Alessio.

L’evento rappresenta un momento di celebrazione per l’intero comparto creativo locale, confermando il posizionamento strategico di Napoli come capitale della discografia e del talento emergente e consolidato.