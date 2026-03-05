Altro che “matrimonio napoletano”, Sal Da Vinci spopola nel mondo: domina le classifiche

Prima nelle classifiche italiane ma non solo: Per sempre sì, la canzone di Sal Da Vinci vincitrice del Festival di Sanremo 2026, spopola anche oltre i confini nazionali piazzandosi in vetta alle classifiche europee e mondiali.

Per sempre sì è un successo: Sal Da Vinci nelle classifiche mondiali

Ancor prima della vittoria, Sal Da Vinci si è posizionato fin da subito tra le tendenze di Youtube ed il suo brano, in pochi giorni, è diventato il più cantato e ballato in tutta Italia. Un vero e proprio “fenomeno musicale” che sembra essersi esteso anche in altri paesi del mondo, facendo ben sperare l’artista, atteso all’Eurovision Song Contest.

Sal Da Vinci continua a macinare numeri impressionanti guidando non solo le classifiche di Spotify Italia, Amazon Music, Apple Music e Youtube, ma anche entrando nella Global Chart di Spotify e raggiungendo il podio iTunes in diversi paesi del mondo.

“Per sempre sì di Sal Da Vinci ha ora superato i 5 milioni di stream su Spotify (+1 milione in un giorno)” – si legge nel post diffuso su X dalla pagina ufficiale dell’Eurovision Charts che ha evidenziato il successo del brano.

Un successo che sembra stroncare sul nascere la polemica avviata dal giornalista Aldo Cazzullo che, oltre ad esprimere un giudizio negativo sul brano (ma del tutto legittimo), ha accostato la canzone all’espressione “matrimonio della camorra”, quasi a voler rimarcare un pregiudizio contro la città di Napoli. Eppure pare che non solo i napoletani abbiano apprezzato il trionfo sanremese dell’artista partenopeo.