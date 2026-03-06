Vesuvio Live

Napoli, accoltellata da uno sconosciuto sull’autobus: preso l’aggressore

Mar 06, 2026 - Giuseppe Mennella

Donna accoltellata sul bus al Vomero

Una donna di 32 anni è stata accoltellata mentre si trovava a bordo di un autobus nel quartiere collinare del Vomero. L’aggressore, un uomo di 39 anni residente a Pianura, è stato fermato e arrestato poco dopo dai carabinieri.

Donna accoltellata sull’autobus

Secondo i dettagli riportati da ANSA, l’episodio si sarebbe verificato nella serata di ieri, 5 marzo, su un autobus della linea C32 dell’ANM che percorreva via Simone Martini, una delle arterie principali della zona tra Vomero e Arenella.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe estratto un coltello e colpito la donna improvvisamente, senza alcun motivo apparente. I fendenti hanno raggiunto la vittima al volto e alle braccia, provocando momenti di panico tra i passeggeri presenti sul mezzo.

Alcuni viaggiatori hanno tentato di intervenire per fermare l’aggressore mentre venivano allertate le forze dell’ordine. In pochi minuti sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno bloccato il 39enne e lo hanno condotto in caserma.

La donna ricoverata al Cardarelli

La donna ferita è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Cardarelli. Nonostante le ferite riportate, è rimasta sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto emerso nelle prime ore successive al fatto, tra aggressore e vittima non ci sarebbe alcun rapporto: l’uomo avrebbe agito contro una sconosciuta. Le indagini sono ora in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le ragioni del gesto.

Paura tra i passeggeri e sicurezza sui trasporti

La scena si è consumata in pochi istanti, ma ha lasciato sotto shock le persone presenti sul bus. Alcuni testimoni hanno raccontato momenti di forte tensione, con i passeggeri che hanno cercato di mettere in salvo la donna e bloccare l’aggressore in attesa dell’arrivo dei militari.

Un episodio che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza sui mezzi pubblici, soprattutto nelle ore serali e nei punti più frequentati della città.

Le forze dell’ordine stanno ora ascoltando i testimoni e analizzando eventuali immagini utili per ricostruire ogni dettaglio della vicenda.

