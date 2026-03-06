Accoltellata nel bus a Napoli, colpita ripetutamente alle braccia e al viso: come sta la 32enne

Non sarebbe in pericolo di vita ma rischierebbe cicatrici permanenti la donna di 32 anni accoltellata all’interno del bus in via Simone Martini, al Vomero, nella serata di ieri.

Accoltellata nel bus al Vomero: come sta la donna di 32 anni

Stando a quanto ricostruito, l’uomo, di 39 anni e con problemi psichiatrici, si sarebbe avvicinato alla donna, probabilmente scegliendola a caso tra i diversi passeggeri, non conoscendola personalmente. Avrebbe, così, estratto il coltello iniziando a colpirla ripetutamente alle braccia e al volto, scatenando il panico tra i presenti.

L’autista si sarebbe fermato e in molti avrebbero provato ad aiutare la vittima, un avvocato che lavora in uno studio legale del capoluogo. Anche con l’intervento dei carabinieri, il 39enne sembrava non mollare la presa, tenendo stretto a sè l’ostaggio e fargugliando parole confuse, tirando in ballo pare una presunta mancata difesa dalla camorra.

La donna è stata tratta in salvo dagli agenti e trasferita presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Per fortuna non è in pericolo di vita ma potrebbe rischiare cicatrici permanenti per i profondi tagli subiti. Avrebbe, inoltre, perso molto sangue. Al momento, non essendovi alcun rapporto di conoscenza tra il carnefice e la vittima, l’ipotesi principale è quella di un gesto di follia, dovuto ai gravi problemi psichici dell’uomo.

Il 39enne, all’uscita dal bus, scortato dai militari, avrebbe ripetutamente urlato il nome di Nicola Gratteri, magistrato e procuratore presso il Tribunale di Napoli. Le forze dell’ordine avrebbero cercato di evitare anche l’assalto della folla, scatenata contro l’aggressore.

L’uomo è stato arrestato per lesioni personali gravi e sequestro di persona, attualmente si trova presso il carcere di Poggioreale.