L’ultima di Manfredi: “Cazzullo è mio amico e ama Napoli. L’ho invitato qui”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto sulle polemiche nate attorno alla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo, prendendo le difese del cantante dopo le critiche arrivate nei giorni scorsi.

“Festeggeremo Sal Da Vinci in maniera ufficiale mercoledì prossimo in Comune. Ci eravamo sentiti prima che salisse sul palco e gli avevo fatto il mio in bocca al lupo, è stata una grande gioia per tutti”, ha dichiarato Manfredi in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il sindaco ha poi commentato le parole del giornalista Aldo Cazzullo, che aveva definito Per sempre sì “la canzone più brutta della storia del Festival di Sanremo”: “Non ho condiviso il suo giudizio. Dare pareri così sbrigativi può far dispiacere. A Napoli cultura alta e popolare sono connesse tra loro, ed è una grande forza che dobbiamo rivendicare”.

Manfredi ha quindi lanciato un invito a Cazzullo: “Siamo pronti ad accogliere Cazzullo a Napoli. Lui ama la città ed è un mio amico, lo faremo ricredere anche su Sal Da Vinci”.

L’intervento del sindaco sottolinea la volontà di valorizzare il legame tra cultura popolare e tradizione musicale della città, celebrando un artista che rappresenta Napoli sul palco nazionale.