Chi è Stella di Mare Fuori 6: ha 13 anni ed è figlia di un famoso cantante italiano

In Mare Fuori 6 interpreta Stella ma nella vita reale si chiama Virginia Bocelli ed è figlia d’arte: è la figlia minore del celebre tenore e cantante italiano Andrea Bocelli, nata dalla relazione con Veronica Berti.

Chi è Virginia Bocelli: Stella in Mare Fuori 6

Diplomata al Conservatorio, oltre a seguire le orme del papà, coltivando la sua passione per la musica, Virginia, a soli 13 anni (14 il prossimo 21 marzo), si è già imposta sulla scena televisiva come promettente attrice.

Dopo aver recitato, con ruoli minori, in Doc – Nelle tue mani, Francesca Cabrini e Solo Mio, la più piccola di casa Bocelli è pronta a spiccare il volo prendendo parte alla nuova stagione della serie partenopea di successo che racconta i drammi e le speranze dei ragazzi dell’IPM napoletano.

Nella fiction fa il suo ingresso sul finale del sesto episodio, quando viene per la prima volta trasferita presso l’istituto penitenziario. Ragazza di buona famiglia, innamorata della musica, si ritroverà in carcere dopo aver commesso un grave crimine per sfuggire da una situazione familiare opprimente.

Il suo personaggio sembra quasi ricordare quelli di Filippo e Alina. Proprio come la ragazza, infatti, fa il suo ingresso nell’IPM senza proferire alcuna parola, quasi spaventata da quel contesto che sembra non appartenerle. Sarà proprio Alina ad accoglierla, comprendendo il suo silenzio e abbracciandola, facendole spazio nella sua cella.

“Fin dall’inizio ho sempre guardato Mare Fuori insieme ai miei, è stato un onore grandissimo poter lavorare in questa stagione. Vengo da un mondo diverso, quello della musica, ed è stato un salto spaventoso, però mi sono trovata bene con i ragazzi del cast” – ha rivelato in un’intervista rilasciata ad Oggi.

“Stella viene da un contesto familiare diverso dagli altri. Quando entra in questo Ipm è completamente sola, ha difficoltà ma riesce a crescere” – ha spiegato parlando del suo personaggio. Bisognerà attendere gli ulteriori episodi della serie (che saranno caricati prossimamente su Rai Play) per scoprire gli sviluppi della giovane detenuta.