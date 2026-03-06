Infarto fulminante, morto vicesindaco campano: aveva 38 anni e un bimbo di soli 7 mesi

Dolore a Quadrelle, in provincia di Avellino, per la prematura scomparsa di Pietro Picariello, vicesindaco e agente di polizia penitenziaria morto all’età di 38 anni, a seguito di un infarto fulminante.

Morto il vicesindaco di Quadrelle: aveva 38 anni

“Con immensa tristezza e un profondo senso di perdita, desidero esprimere le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa del nostro caro vicesindaco, venuto a mancare troppo presto” – è l’annuncio del sindaco di Quadrelle, Simone Rozza.

Picariello, stando a quanto rende noto Il Mattino, sarebbe deceduto a causa di un infarto. Un dolore per l’intera comunità e soprattutto per la sua famiglia: il 38enne lascia una moglie e un figlio di soli 7 mesi. I funerali si terranno domani, sabato 7 marzo, alle 10:30.

“Alcune notizie mettono a dura prova la nostra fede. Perché non si può accettare facilmente la dipartita prematura di un giovane come Pietro. Un ragazzo sempre sorridente e disponibile, impegnato per la sua comunità come amministratore comunale. Un ragazzo che stava portando avanti un percorso di vita insieme alla sua famiglia, essendo padre e marito. Purtroppo queste notizie sono davvero strazianti” – si legge in uno dei post di cordoglio diffuso sui social.

“Il gruppo Quadrelle Futura partecipa con profondo cordoglio al lutto che ha colpito le famiglie Picariello e Napolitano per la gravissima perdita di Pietro. Quando una giovane vita ci lascia, la tristezza resta per sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto. In questo momento di grande dolore, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e le più sentite condoglianze a tutti i familiari” – è la nota di Quadrelle Futura.