L’8 marzo riapre l’Oasi WWF Grotte Del Bussento, il luogo da sogno nel Cilento

Dopo un luogo periodo di chiusura domenica 8 marzo 2026 riapre l’Oasi WWF Grotte del Bussento nel Cilento.

L’Oasi WWF Grotte del Bussento: il percorso da sogno dal 1995

L’Oasi WWF Grotte del Bussento si trova nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e rappresenta un’area protetta nel comune di Morigerati.

Istituita nel 1995 si estende per circa 607 ettari. Il percorso di visita parte dal centro storico del borgo e si snoda lungo un canyon ricco di vegetazione, tra sorgenti, cascate e un antico mulino ad acqua, fino alla grotta dove riemerge il fiume carsico Bussento dopo un lungo tratto sotterraneo.

La riapertura del percorso: gli orari

La riapertura arriva dopo gli interventi di sistemazione dei percorsi e delle infrastrutture interne, tra cui il rifacimento dei ponti lungo il sentiero naturalistico che conduce alla grotta e alla risorgenza del fiume Bussento.

L’annuncio della riapertura arriva dalla società di gestione Morgete, che opera in collaborazione con WWF Italia. “Finalmente dopo tanta attesa, riapre l’Oasi WWF Grotte del Bussento – riporta l’Ansa – Un ringraziamento speciale va all’amministrazione comunale di Morigerati e a tutte le persone che in questi giorni hanno lavorato e collaborato con impegno per rendere possibile la riapertura e restituire questo luogo straordinario alla comunità e ai visitatori”. – afferma l’organizzazione.

Il sito è considerato uno dei più importanti esempi di biodiversità del territorio cilentano e rappresenta una meta molto apprezzata dagli amanti del turismo naturalistico e dell’escursionismo nel Sud Italia, la riapertura segna l’inizio della nuova stagione di visite.

È possibile visitare il parco nei seguenti giorni e orari: