Accoltellata sul bus, l’autista sarà premiato. Il sindaco di Napoli: “La città orgogliosa di te”

Sarà premiato dall’amministrazione comunale l’autista che, nella serata di ieri, era alla guida del bus dove è stata accoltellata la donna di 32 anni, al Vomero. Sarebbe stato, infatti, il suo intervento tempestivo ad evitare il peggio.

Accoltellata sul bus al Vomero: l’autista sarà premiato

Stando a quanto reso noto, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, avrebbe sentito la vittima telefonicamente, per assicurarsi delle sue condizioni. La donna, di professione avvocato, sarebbe stata colpita ripetutamente al viso e alle braccia, finendo all’ospedale Cardarelli. Per fortuna non è in pericolo di vita ma potrebbe riportare cicatrici permanenti.

All’autista, che riceverà un riconoscimento per la tempestività della sua reazione, che molto probabilmente ha evitato un epilogo ancor più tragico, il primo cittadino ha detto: “La città è orgogliosa di te”.

Solidarietà per la vittima anche da parte dell’Ordine degli avvocati di Napoli che, in una nota, ha sottolineato: “Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Carmine Foreste, unitamente a tutti i consiglieri, esprime profonda costernazione e ferma condanna per l’inaudita violenza che ha colpito, nella serata di ieri, una nostra giovane iscritta nel quartiere Vomero“.

“Il Presidente Carmine Foreste ha già provveduto a contattare telefonicamente la collega per manifestarle il pieno sostegno, l’affetto e la solidarietà di tutta l’avvocatura napoletana, accertandosi delle sue condizioni di salute. L’Ordine sottolinea con forza la necessità di una maggiore sicurezza sul territorio e di una riflessione profonda sulla tutela dei cittadini e dei professionisti che vivono quotidianamente la città”.