Trema la terra in Campania, scossa di terremoto di magnitudo 2.8: l’epicentro

Una scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di oggi, 8 marzo 2026, a Forino, in provincia di Avellino.

Scossa di Terremoto a Forino (Avellino): la magnitudo

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 alle ore 7:28 di oggi. Al momento, stando a quanto si apprende, non si registrano danni a cose o persone.

L’epicentro è a Forino ma la scossa sarebbe stata avvertita chiaramente anche nei comuni limitrofi dell’Avellinese e del Salernitano, come Bracigliano, Contrada, Monteforte Irpino, Montoro, Moschiano, Siano, Quindici, Mercogliano, Mercato San Severino, Lauro, Taurano, Castel San Giorgio, Aiello del Sabato, Ospedaletto d’Alpinolo, Cesinali, Sarno, Solofra.