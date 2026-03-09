Morta Zia Teresa, il nipote: “Stavi soffrendo tanto, hai combattuto fino all’ultimo respiro”

Una commovente dedica indirizzata a Zia Teresa è apparsa sui social in queste ultime ore: a scriverla è stato il nipote della donna, protagonista della pagina Zia Teresa e le zie di Napoli con le sue ricette, morta all’età di 72 anni a causa di una malattia.

Zia Teresa morta a Napoli: la lettera del nipote

Lo scorso sabato la notizia della scomparsa di Zia Teresa è stata diffusa sui social, generando un clima di dolore nell’intera città di Napoli. Con la sua dolcezza e semplicità, Zia Teresa era entrata nel cuore di tutti, diventando la “zia” e la “nonna” dell’intera città.

“Angelo mio, questa mattina te ne sei andata. Parte di me oggi è andata via, mi reputo il nipote più fortunato di questo mondo perché Dio mi ha donato non una semplice nonna, ma una mamma, una sorella, la mia migliore amica, il mio rifugio ma soprattutto il mio Tutto” – si legge nella dedica del nipote Raffaele.

“Stavi soffrendo tanto ma hai combattuto fino all’ultimo respiro. Sei stata una delle donne più forti che abbia mai conosciuto, mi agevolavi in ogni cosa, in ogni scherzo, in ogni battuta, in ogni pianto, in tutto. Non riesco a pensare che non ci sei più Manchi anima mia”.

“Ti toglievi la parte migliore per me. Mi hai aiutato a crescere, a vivere, hai guidato ogni mio passo. Vorrei ricevere ancora quella tua chiamata. Non dormivi se non tornavo. Colei che mi ha insegnato cos’è l’amore e come amare oggi non è qui ma so che sarà sempre nel mio cuore. Resta con me”.

Eri amata da tutti

Ora sei con il Signore , sei in un posto migliore

Ti renderò orgogliosa in ogni cosa che farò

Ti amo nonna