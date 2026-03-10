Forte scossa di terremoto nel Golfo di Napoli: la magnitudo è di 5.9, epicentro in mare

Una scossa di terremoto è stata registrata nella notte del 10 marzo 2026 con epicentro nel Golfo di Napoli e Capri.

Terremoto nel Golfo di Napoli: magnitudo 5.9

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno rilevato il sisma alle ore 00:03. La magnitudo confermata è di 5.9, dunque abbastanza forte da essere chiaramente percepito dalla popolazione.

Il terremoto è stato avvertito in particolare tra Capri e Anacapri. L’epicentro si localizzarebbe, infatti, in mare.