Forte scossa di terremoto nel Golfo di Napoli: la magnitudo è di 5.9, epicentro in mare

Mar 10, 2026 - Veronica Ronza

Una scossa di terremoto è stata registrata nella notte del 10 marzo 2026 con epicentro nel Golfo di Napoli e Capri.

Terremoto nel Golfo di Napoli: magnitudo 5.9

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno rilevato il sisma alle ore 00:03. La magnitudo confermata è di 5.9, dunque abbastanza forte da essere chiaramente percepito dalla popolazione.

Il terremoto è stato avvertito in particolare tra Capri e Anacapri. L’epicentro si localizzarebbe, infatti, in mare.

