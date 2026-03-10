Ha accoltellato una donna sul bus, ora si è tolto la vita con un lenzuolo: è morto a 39 anni

Si sarebbe tolto la vita Antonio Meglio, l’uomo di 39 anni che la sera del 5 marzo ha aggredito e accoltellato una donna sul bus al Vomero: il corpo sarebbe stato ritrovato all’interno dell’ospedale San Giovanni Bosco nel quale era ricoverato, a seguito dell’arresto, per i suoi disturbi psichici.

Ha accoltellato una donna sul bus al Vomero: l’uomo è morto

L’uomo sarebbe finito in manette per aver brutalmente e ripetutamente accoltellato una 32enne, tenuta in ostaggio a bordo di un autobus. Decisivo l’intervento dell’autista del bus che avrebbe iniziato a dialogare con l’aggressore in attesa dell’arrivo dei carabinieri. La vittima sarebbe poi stata soccorsa all’ospedale Cardarelli per le gravi lesioni riportate alle braccia e al viso.

Proprio nella mattinata di ieri era stato convalidato il fermo per l’uomo, accusato di gravi lesioni e sequestro di persona. Pare che già subito dopo l’arresto avesse provato ad infliggersi ferite, intenzioni poi concretizzate la scorsa notte quando si sarebbe servito di un lenzuolo attaccato al collo per togliersi la vita. A confermare il decesso è stato anche il carcere di Poggioreale.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.