È morto a soli 18 anni Luigi Nativi, il celebre tiktoker: il decesso choc che ha sconvolto tutti

Si è spento Luigi Nativi, celebre tiktoker originario de La Maddalena, morto a soli 18 anni. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità per la perdita prematura e improvvisa di un giovane, appena maggiorenne.

Luigi Nativi è morto: il tiktoker aveva solo 18 anni

Ad annunciare la tragica notizia è stata l’amica e collega di Luigi, Alice Mordenti, tiktoker come lui, che sui social ha scritto: “Mi sono svegliata con la notizia più brutta che potesse capitare. Ho perso un amico, un fratello, solo a sentire queste parole ho un nodo alla gola”.

“Dentro di me ha causato un vuoto che cercherò di coprire con i nostri ricordi più belli. Ti ricordo come una luce immensa, un ragazzo forte che nessuno può toccare. In questo momento avrei voluto essere accanto a te e soprattutto avrei voluto sapere come stavi. Sei sempre stato al mio fianco, fin da piccola, quando sono arrivata nella tua isola. Sorridi e ti prometto che dedicherò tutte le mie vittorie a te. Ti voglio un bene immenso piccolo mio, riposa in pace”.

“In momenti come questo le parole sono difficili e forse anche insufficienti. Il pensiero di tutta l’amministrazione comunale va alla famiglia, ai suoi cari e agli amici che stanno vivendo un dolore immenso. In questo momento serve rispetto, discrezione e silenzio. Evitando ricostruzioni, commenti o giudizi che non aiutano. La nostra comunità sa essere unita , stringiamoci, con rispetto e umanità, attorno a chi oggi sta soffrendo come tutti noi” – è la nota del sindaco di La Maddalena, Fabio Lai.