Sacerdote cattolico morto sotto le bombe, andava a soccorrere un ferito: aveva 50 anni

Nel corso di un bombardamento in Libano ha perso la vita anche un sacerdote cattolico: si tratta di Padre Pierre Al-Rahi, parroco di Qlayaa, morto ad appena 50 anni.

Bombardamento in Libano: è morto un sacerdote cattolico

Francescano e parroco nel Sud del Libano, padre Al-Rahi sarebbe rimasto vittima di un attacco dell’esercito israeliano. Dopo un primo colpo, si sarebbe precipitato a soccorrere un parrocchiano, rimanendo mortalmente ferito, sotto le bombe, in una seconda esplosione.

A dare testimonianza della tragedia è stato padre Toufic Bou Merhi, francescano della Custodia di Terra Santa, che a Vatican News ha raccontato: “Abbiamo appena saputo di aver perso padre Pierre Al-Rahi, parroco maronita di Qlayaa. C’era stato un primo attacco che aveva colpito una casa nella zona della sua parrocchia, in montagna, ferendo uno dei parrocchiani”.

“Padre Pierre è andato di corsa con altre decine di giovani a soccorrere il parrocchiano: è allora che c’è stato un altro attacco, un altro bombardamento sulla stessa casa. Il parroco è rimasto ferito ed è stato portato in un ospedale della zona ma non ce l’ha fatta. E’ morto quasi sulla porta dell’ospedale, aveva appena cinquanta anni”.

Un attacco che ha sconvolto l’intera Chiesa Cristiana che apprende con dolore la notizia della tragica dipartita del sacerdote cattolico.