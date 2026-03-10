Mare cristallino a Napoli, altre due spiagge dalle acque eccellenti: quali sono

Migliora la qualità del mare in due tratti del Golfo di Napoli che, a seguito dei rilievi effettuati dall’Arpac, conquistano la classificazione di acque “eccellenti”: si tratta di Donn’Anna e Nazario Sauro.

Mare pulito a Napoli, altri 2 tratti di acque eccellenti: dove

Secondo la classificazione pubblicata dalla Regione Campania, sulla base dei controlli avviati dall’Arpac, i tratti di mare antistanti Donn’Anna e Nazario Sauro, classificati come “buoni” lo scorso anno, sono ora considerati “eccellenti”. Segno del fatto che la qualità delle acque di balneazione nella città di Napoli continua a migliorare.

A confermarlo è anche il miglioramento del tratto antistante via Parthenope che passa da “sufficiente” a “buono”. Confermata, invece, l’eccellenza per Nisida, Trentaremi, Marechiaro, Punta Nera, Capo Posillipo, Posillipo e il lungomare Caracciolo.

I tratti di Pietrarsa e San Giovanni risultano ancora sotto monitoraggio con la dicitura “nuova classificazione”, essendo inclusi per il terzo anno tra i siti di nuova balneabilità. A testimonianza del generale miglioramento della qualità delle acque nel capoluogo partenopeo contribuiscono anche i livelli di eccellenza raggiunti dai tratti di mare confinanti, verso Portici e verso Pozzuoli.

“Il percorso per restituire alla città di Napoli un mare balneabile lungo l’intera costa prosegue. Sono evidenti i risultati del lavoro di manutenzione ed efficientamento della rete fognaria e dell’attivazione degli impianti di sollevamento realizzati da ABC. La bonifica e la riqualificazione degli arenili stanno andando avanti. Il prossimo passo sarà la realizzazione del piano di intervento per la zona Est e per la zona Ovest, che abbiamo sottoposto alla Regione per il finanziamento” – ha spiegato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.