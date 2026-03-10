Riscoprire San Francesco oggi: a Torre del Greco l’incontro con Davide Rondoni

A Torre del Greco si è tenuto un importante momento di incontro con il poeta Davide Rondoni e riflessione dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi.

A Torre del Greco un incontro per riscoprire la figura e il pensiero di San Francesco.

L’evento si è svolto il 6 marzo 2026 presso la parrocchia di Sant’Antonio di Padova e ha coinvolto studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città. Ospite dell’iniziativa è stato il poeta Davide Rondoni, Presidente del Comitato Nazionale per i festeggiamenti dell’ottavo centenario della morte di San Francesco.

L’incontro si inserisce nel cammino di preparazione al centenario francescano: dal 10 gennaio 2026 al 10 gennaio 2027 si ricorderanno gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

Il poeta e saggista Rondoni, nominato Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è intervenuto a Torre del Greco: la sua presenza ha rappresentato un’occasione importante per riflettere sul significato attuale della figura francescana e sull’eredità spirituale e culturale lasciata dal santo di Assisi.

Un’occasione di incontro per la comunità

L’iniziativa, organizzata dai frati della parrocchia nella navata centrale della chiesa, era aperta a tutta la cittadinanza. Accanto agli studenti erano presenti anche molti nonni, dando vita a un significativo incontro tra generazioni.

Ad aprire l’evento sono stati i saluti di Fr. Leone Esposito Mocerino, parroco della comunità e dell’Assessore Mariateresa Sorrentino, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, esprimendo anche un sentito ringraziamento ai frati per l’organizzazione dell’incontro.

San Francesco: la forza nel seguire i desideri del cuore.

Nel suo intervento, Davide Rondoni ha offerto ai ragazzi una riflessione sulla figura di San Francesco d’Assisi. Secondo il poeta, la vera forza del Santo, non risiede tanto nello spirito di rivoluzione, quanto nella capacità di ascoltare i desideri più profondi del proprio cuore. Vivere intensamente, ha spiegato, significa riconoscere ciò che abita dentro di noi e accoglierlo con consapevolezza.

Rondoni ha poi richiamato il celebre “Cantico delle Creature“, mettendo in luce come lo sguardo di Francesco sulla realtà nasca da una profonda gratitudine per la vita, natura e creato.

Tra domande, curiosità e partecipazione: il coinvolgimento degli studenti.

L’incontro è stato arricchito anche dagli interventi degli studenti delle scuole superiori, che hanno condiviso domande, riflessioni e curiosità. Molti ragazzi si sono mostrati particolarmente colpiti dalla figura di San Francesco d’Assisi, non solo come santo o autore del “Cantico delle Creature“, ma soprattutto come uomo: un giovane capace di interrogarsi sul senso della propria vita e di avere il coraggio di scegliere una strada diversa.

Grazie al suo stile diretto e coinvolgente, Davide Rondoni è riuscito a catturare l’attenzione dei presenti, rendendo il dialogo vivace e partecipato.

L’invito alla partecipazione e alla solidarietà

Al termine dell’incontro, i frati della parrocchia hanno rivolto ai giovani un invito semplice e cordiale: sentirsi parte viva della comunità e partecipare alla sua vita quotidiana.

È stato ricordato, in particolare, il servizio della mensa dei poveri, dove è possibile offrire il proprio aiuto come volontari. Un gesto semplice, ma carico di significato, che richiama lo spirito di solidarietà che ha caratterizzato la vita di San Francesco d’Assisi.

L’incontro si è così concluso lasciando nei partecipanti non solo una riflessione culturale, ma anche uno stimolo concreto a vivere con maggiore responsabilità e attenzione verso gli altri.