Torre Annunziata in lacrime per la piccola Sofia: la bambina è morta a 10 anni

Mar 11, 2026 - Veronica Ronza

Sofia, la bambina morta a Torre Annunziata

Dolore a Torre Annunziata per la piccola Sofia, una bambina di soli 10 anni morta a causa di una grave malattia. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità.

Torre Annunziata, dolore per Sofia: bambina morta a 10 anni

La bambina, di origini siciliane ma residente nel territorio torrese insieme alla sua famiglia, si è spenta dopo aver combattuto a lungo, tra cure e ricoveri. A seguito del decesso è stata avviata una raccolta fondi per consentire ai suoi genitori di riportarla in Sicilia.

“La comunità scolastica dell’ I.C. Pascoli 2 Siani ringrazia i genitori,i docenti, il personale e quanti hanno contribuito alla raccolta fondi per consentire il funerale ed il ritorno in Sicilia della dolce Sofia. Si ringrazia inoltre la famiglia Vitiello per la disponibilità e la grande umanità dimostrata anche in questa occasione” – ha detto la dirigente scolastica dell’istituto Pascoli 2 Siani, la professoressa Daniela Flauto.

“Ieri in occasione della trasferta a Misilmeri abbiamo voluto esporre questo striscione per dare un ultimo saluto alla piccola Sofia, bambina andata via troppo presto. Il Gruppo Ultras Sciacca è profondamente addolorato per la perdita della piccola Sofia, figlia della famiglia Milillo, e desidera esprimere le proprie più sincere condoglianze ai familiari. La perdita di un bambino è un dolore immenso e ci sentiamo di dover fare qualcosa per aiutare la famiglia in questo momento difficile. Siamo convinti che insieme possiamo fare la differenza e offrire un piccolo conforto a chi ne ha bisogno” – si legge nel post degli Ultras Sciacca.

“In questo momento di grande dolore, il nostro gruppo ultras vuole unirsi alla famiglia Milillo e offrire il proprio sostegno concreto. A tal fine, abbiamo organizzato una raccolta fondi per aiutare a sostenere i costi del funerale di Sofia. Proprio per questo, sono stati piazzati nelle varie attività commerciali della città dei salvadanai che serviranno per raccogliere un contributo da donare alla famiglia”.

bambini funerale
