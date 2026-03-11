Torre Annunziata in lacrime per la piccola Sofia: la bambina è morta a 10 anni

Dolore a Torre Annunziata per la piccola Sofia, una bambina di soli 10 anni morta a causa di una grave malattia. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità.

Torre Annunziata, dolore per Sofia: bambina morta a 10 anni

La bambina, di origini siciliane ma residente nel territorio torrese insieme alla sua famiglia, si è spenta dopo aver combattuto a lungo, tra cure e ricoveri. A seguito del decesso è stata avviata una raccolta fondi per consentire ai suoi genitori di riportarla in Sicilia.

“La comunità scolastica dell’ I.C. Pascoli 2 Siani ringrazia i genitori,i docenti, il personale e quanti hanno contribuito alla raccolta fondi per consentire il funerale ed il ritorno in Sicilia della dolce Sofia. Si ringrazia inoltre la famiglia Vitiello per la disponibilità e la grande umanità dimostrata anche in questa occasione” – ha detto la dirigente scolastica dell’istituto Pascoli 2 Siani, la professoressa Daniela Flauto.

“Ieri in occasione della trasferta a Misilmeri abbiamo voluto esporre questo striscione per dare un ultimo saluto alla piccola Sofia, bambina andata via troppo presto. Il Gruppo Ultras Sciacca è profondamente addolorato per la perdita della piccola Sofia, figlia della famiglia Milillo, e desidera esprimere le proprie più sincere condoglianze ai familiari. La perdita di un bambino è un dolore immenso e ci sentiamo di dover fare qualcosa per aiutare la famiglia in questo momento difficile. Siamo convinti che insieme possiamo fare la differenza e offrire un piccolo conforto a chi ne ha bisogno” – si legge nel post degli Ultras Sciacca.

“In questo momento di grande dolore, il nostro gruppo ultras vuole unirsi alla famiglia Milillo e offrire il proprio sostegno concreto. A tal fine, abbiamo organizzato una raccolta fondi per aiutare a sostenere i costi del funerale di Sofia. Proprio per questo, sono stati piazzati nelle varie attività commerciali della città dei salvadanai che serviranno per raccogliere un contributo da donare alla famiglia”.