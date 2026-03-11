Uccisa a coltellate dall’ex, la figlia la ritrova senza vita in casa: Daniela aveva 50 anni

Sarebbe stata accoltellata dall’ex compagno Daniela Zinnanti, la donna di 50 anni ritrovata morta nella sua abitazione di via Lombardia, a Messina: l’uomo, un 67enne, in queste ultime ore avrebbe confessato l’omicidio.

Accoltellata dall’ex a Messina: Daniela è morta a 50 anni

Un brutale femminicidio che si sarebbe consumato tra le mura domestiche. Daniela si trovava nel suo appartamento quando sarebbe stata raggiunta e aggredita dall’ex compagno con oltre dieci coltellate. Poco dopo il 67enne sarebbe stato fermato dalla Polizia e, a seguito dell’interrogatorio di rito, avrebbe confessato di aver ammazzato la donna.

A ritrovare il corpo senza vita di Daniela sarebbe stata la figlia della 50enne che, non riuscendo a mettersi in contatto con la madre telefonicamente, si sarebbe precipitata a casa. Secondo una prima ricostruzione, fornita da Rai News, il 67enne si sarebbe recato da Daniela per parlare e cercare di recuperare il loro rapporto.

Al rifiuto della donna, probabilmente, l’uomo avrebbe afferrato il coltello per poi colpirla a morte. Era già agli arresti domiciliari ed aveva il braccialetto elettronico per reati contro la persona. Intanto proseguono le indagini per ricostruire con esattezza l’intera dinamica della vicenda. A tal fine sono state acquisite anche i filmati delle telecamere di sorveglianza installate in zona, così da ricostruire il percorso dell’uomo.