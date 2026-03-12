Abusivismo, il comune acquisisce la struttura interrata del Monastero degli Zoccolanti

I box in costruzione sotto il Monastero degli Zoccolanti a Torre del Greco sono stati acquisiti al patrimonio comunale dall’ente di Palazzo Baronale.

Monastero degli Zoccolanti, lo “scheletro” del parcheggio ora è del comune

Nuovo capitolo nella vicenda urbanistica che riguarda il complesso del Monastero degli Zoccolanti a Torre del Greco. La struttura interrata adibita a box pertinenziali è stata acquisita al patrimonio comunale dopo la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione emessa nel 2021.

Il provvedimento è contenuto in un decreto firmato dal dirigente del settore Urbanistica e Assetto del Territorio, Egidio Ciani, e rappresenta l’ultimo passaggio di una procedura amministrativa avviata diversi anni fa e seguita dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella.

Gli abusi edilizi accertati

La vicenda trae origine da un’ordinanza notificata alla rappresentante della congregazione proprietaria dell’intero complesso del monastero. Nel documento veniva disposto il ripristino dello stato dei luoghi a seguito di una serie di abusi edilizi accertati.

Tra le irregolarità contestate figuravano la diversa realizzazione dei solai dei vari piani, la soppressione della rampa prevista come uscita pedonale verso il convento, la modifica di un vano scala e la realizzazione del volume interrato a una quota superiore rispetto a quella autorizzata.

Il silenzio sull’istanza e l’inottemperanza

A inizio febbraio, fanno sapere dagli uffici comunali, è maturato il silenzio-rifiuto sull’istanza di accertamento di conformità presentata dai soggetti interessati.

Successivamente, una volta scaduto il termine concesso dall’ordinanza di demolizione, il nucleo antiabusivismo della polizia municipale ha redatto un verbale con cui è stata certificata l’inottemperanza al provvedimento.

L’acquisizione al patrimonio del Comune

Alla luce di questi passaggi, il Comune ha proceduto con l’acquisizione gratuita della struttura interrata al proprio patrimonio. Nel decreto si spiega che il trasferimento si perfeziona automaticamente per legge, ma richiede atti formali per la trascrizione e la presa in possesso.

Il provvedimento consente quindi di procedere alla registrazione immobiliare a favore del Comune di Torre del Greco della struttura interrata utilizzata come box pertinenziali all’interno del complesso del Monastero degli Zoccolanti.

Nel decreto viene inoltre precisato che contro il provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla notifica.