ULTIM’ORA/ È morta Enrica Bonaccorti: aveva 76 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa di Enrica Bonaccorti, la celebre conduttrice, attrice e autrice morta all’età di 76 anni per un tumore al pancreas.

Nata a Savona le 1949, ha esordito nei primi anni Settanta come attrice di teatro e cinema. Attiva anche come conduttrice radiofonica, ha esordito in televisione alla Rai nel 1978 con Il sesso forte, per poi raggiungere il successo durante gli anni Ottanta con programmi come Italia Sera e Pronto chi gioca.

Ha condotto quiz come Cari genitori e la prima edizione di Non è la Rai. Nel 2019 è balzata su Sky per condurre il programma del tardo pomeriggio trasmesso su TV8 dal titolo Ho qualcosa da dirti. Negli ultimi periodi aveva parlato della malattia che stava combattendo, un tumore al pancreas.

Proprio lo scorso settembre, in un’intervista rilasciata a Il Corriere, aveva rivelato di aver reagito alla notizia con rassegnazione: “Mi sono congelata, non ho provato né paura né tristezza ma un’assenza, come un lungo letargo a occhi aperti. La prima pulsione a scrivere è stata per scusarmi con tutte le persone con cui ero scomparsa”.