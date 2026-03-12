ALLERTA METEO a Napoli e nel Vesuviano, tra temporali improvvisi e grandine: da quando

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte alle 15 di domani, venerdì 13 marzo 2026.

Allerta meteo in Campania del 13 marzo 2026

L’allerta interesserà soltanto le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e zona 3: ( Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Si prevedono possibili precipitazioni anche a carattere di intenso temporale.

Il quadro meteo evidenzia instabilità con conseguente incertezza previsionale: i fenomeni si potrebbero manifestare in maniera improvvisa, repentina e intensa a scala locale e potrebbero essere accompagnati anche da grandine, fulmini e raffiche di vento. Quindi in alcuni punti del territorio si potrebbe determinare un conseguente dissesto idrogeologico.

“Gli scenari di impatto al suolo evidenziano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire i fenomeni previsti. Prestare attenzione ai comunicati della Sala Operativa regionale” – si legge nella nota diffusa dalla Protezione Civile della Regione Campania.

Già le previsioni meteo avevano preannunciato l’arrivo di un vortice temporalesco che dovrebbe far sentire i suoi effetti proprio nel weekend. Il maltempo dovrebbe estendersi almeno fino alla giornata di sabato 14 marzo.