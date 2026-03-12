Turismo, Torre del Greco fa rete con Ercolano, Portici e San Giorgio: boom di visitatori alla BMT

BMT, la costa vesuviana incanta i player turistici e fa il pieno di contatti nel primo giorno della manifestazione.

Turismo, Torre capofila della costa vesuviana alla BMT

Parte con il piede giusto la partecipazione di Torre del Greco alla 29esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, la rassegna in corso negli spazi della Mostra d’Oltremare di Napoli fino al 14 marzo. Fin dalle prime ore della manifestazione, lo stand dedicato alla città ha registrato un forte afflusso di visitatori e operatori del settore.

L’iniziativa nasce dall’adesione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e punta a mettere in vetrina le tante attrattive della quarta città della Campania, tra paesaggio, cultura e tradizione enogastronomica.

Video, dolci e tradizione corallina

Grande curiosità ha suscitato il video proiettato sul monitor allestito nello spazio dedicato al Comune, che racconta alcune delle principali attrattive turistiche di Torre del Greco: dal patrimonio naturalistico alle esperienze culturali fino alle eccellenze gastronomiche.

Proprio l’aspetto enogastronomico è stato ulteriormente valorizzato grazie alla degustazione dei dolci offerti per l’occasione dalla pasticceria Mennella, che ha attirato l’attenzione di molti visitatori presenti alla fiera.

Allo stand anche la riproduzione di una “corallina”

Ad inaugurare lo stand, per l’amministrazione comunale, sono stati il vicesindaco Michele Polese e la presidente della commissione consiliare al turismo Valentina Ascione.

Con loro anche i rappresentanti della Pro Loco, che hanno portato in esposizione una riproduzione in miniatura di una storica corallina, l’imbarcazione utilizzata in passato per la pesca del corallo poi lavorato dagli artigiani torresi, attività che ha reso la città famosa nel mondo.

Turismo, artigianato e musica

A presentare ai visitatori le potenzialità turistiche della città è stata la guida turistica Genny Ercolanesi, che ha illustrato le principali attrazioni locali coinvolgendo anche esperti dell’incoming turistico regionale e nazionale.

Spazio anche all’artigianato, con le creazioni di Shanti, che ha mostrato alcune delle sue lavorazioni frutto di esperienze formative maturate in diverse regioni d’Italia e anche all’estero.

Tra gli elementi più apprezzati dello stand anche la presenza di fiori e piante ornamentali proposte da “Fiori della Campania”, che accompagneranno l’esposizione per tutti e tre i giorni della Bmt.

Comuni insieme per la promozione del Miglio d’Oro

A chiudere la mattinata inaugurale è stata l’esibizione della cantante Margy Ballivo, che ha proposto brani della tradizione musicale partenopea insieme a pezzi legati alla storia cittadina, tra cui “‘A corallina”.

Lo spazio espositivo ha inoltre ricevuto la visita dei rappresentanti istituzionali di Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano, presenti insieme a Torre del Greco come parte del comitato promotore della costituenda Dmo “Miglio d’oro-Costa del Vesuvio”.