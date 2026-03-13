Lutto nel Napoletano per Giuseppe, morto a 19 anni: l’incidente in casa e il taglio alla gola

Lutto cittadino a Villaricca nel giorno dei funerali di Giuseppe Lucarelli, il ragazzo di soli 19 anni morto all’ospedale di Giugliano, dopo essersi recato al pronto soccorso con un taglio alla gola.

Lutto a Villaricca per Giuseppe: morto dopo un taglio alla gola

Questa mattina familiari, amici e cittadini si sono riuniti nella chiesa San Giovanni Paolo II di Villaricca per l’ultimo saluto al giovane Giuseppe, deceduto dopo alcuni giorni di agonia, a seguito di quello che secondo gli inquirenti sarebbe stato un fatale incidente domestico.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, come rende noto Il Mattino, il ragazzo si sarebbe ferito accidentalmente mentre si trovava in casa: avrebbe urtato contro una porta di vetro, riportando una grave lesione alla gola.

A nulla sarebbero serviti i tentativi dei medici di rianimare il 19enne: in soli pochi giorni Giuseppe è deceduto. Grande la commozione dei presenti questa mattina che tra lacrime e applausi hanno accerchiato la bara bianca, mostrando vicinanza e affetto ai genitori e ai fratelli di Giuseppe.

“Interprete dei sentimenti di dolore dell’intera comunità di Villaricca per l’improvvisa scomparsa del giovane Giuseppe Lucarelli travolto da una tragica fatalità nel fiore degli anni. Esprime il cordoglio dell’amministrazione comunale e dei cittadini di Villaricca alla famiglia Lucarelli. PROCLAMA Il lutto cittadino per la giornata del 13 marzo 2026″ – si legge nella nota diffusa dal sindaco Francesco Gaudieri.