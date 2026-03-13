ULTIM’ORA/ Tragico schianto in Campania, donna investita da un’auto: è morta a 34 anni

Un tragico incidente si è verificato nella mattinata di oggi, 13 marzo, sulla strada statale 18 Tirrena Inferione, ad Eboli (in provincia di Salerno) dove una donna sarebbe stata investita da un’auto, perdendo la vita.

Incidente a Eboli, donna investita da un’auto: è morta a 34 anni

Stando a quanto reso noto dall’Ansa, la vittima aveva solo 34 anni. Il tragico schianto si sarebbe verificato lungo la statale 18 Tirrena Inferiore, in località Santa Cecilia, nel territorio Salernitano, per cause ancora in corso di accertamento.

Sarebbe stata un’autovettura, pare guidata da un uomo, a travolgere in pieno la vittima ma la dinamica è ancora tutta da definire. Per la giovane, nonostante l’arrivo dei soccorsi, non ci sarebbe stato nulla da fare: è probabile che abbia perso la vita sul colpo.

Al momento la strada è stata chiusa al traffico veicolare, su entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di rito e dare avvio alle indagini che definiranno con certezza la dinamica dell’incidente. Le generalità della vittima non sono state ancora rese note.