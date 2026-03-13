A Napoli è Pasqua per tutti: Caporaso regala le sue uova di cioccolato ripiene ai bisognosi

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la solidarietà, in occasione della Pasqua, di Caporaso, riconosciuta come azienda d’eccellenza da Confesercenti: saranno donate circa 80 uova di cioccolato agli ospiti della Mensa del Carmine di Piazza Mercato a Napoli.

La Pasqua solidale di Caporaso: uova in regalo ai bisognosi

Caporaso, gruppo leader di mercato nella produzione di nocciole con sede a Casamarciano, riceve il riconoscimento di azienda di eccellenza da parte di Confesercenti Campania, l’associazione di categoria guidata da Vincenzo Schiavo.

L’azienda renderà più dolce la Pasqua di circa 80 ospiti della Mensa del Carmine, guidata da padre Francesco Sorrentino, omaggiandoli con il proprio prodotto di punta, il Mezzo Uovo Nocciolato ripieno, nato 5 anni fa, che ormai spopola in tutta Italia grazie all’artigianalità e alla qualità delle materie prime, al packaging fresco e perfettamente indicato per un cadeau.

“Il valore del Mezzo uovo – spiega Severino Caporaso, alla guida dell’azienda insieme con il fratello Felice – sta proprio nell’idea base del progetto che tanto lo accomuna agli ideali della Mensa del Carmine, vale a dire la condivisione. Il Mezzo uovo è stato infatti pensato per essere aperto a tavola in famiglia e mangiato tutti insieme, condividendo così lo spirito della convivialità con gusto e allegria“.

Gli ottimi risultati aziendali di Caporaso group saranno festeggiati nel corso del tradizionale evento annuale aziendale, la “Mezzo uovo night”, in programma quest’anno domenica 22 marzo (ore 18) a Villa Minieri a Nola. Parteciperanno cariche istituzionali del territorio campano, volti noti del mondo della gelateria e pasticceria e un panel artistico che renderà la serata piacevole e interessante. A condurre la serata sarà la giornalista Jolanda De Rienzo.