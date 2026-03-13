Bastoni simula ma è candidato al premio “Rosa Camuna” per esempio di sportività

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, è stato candidato alla Rosa Camuna, la massima onorificenza della Regione Lombardia, per il suo gesto di responsabilità durante la partita contro la Juventus dello scorso 14 febbraio.

Fischiato dai tifosi di tutta Italia per aver simulato un contatto con Kalulu e poi espulso, Bastoni ha saputo riconoscere pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità. Un atteggiamento che, secondo il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, merita il riconoscimento più alto della regione.

La candidatura di Bastoni è stata condivisa e sottoscritta anche dal consigliere regionale Pietro Bussolati (PD), presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli, che ha sottolineato come episodi simili si verifichino frequentemente sui campi di calcio senza suscitare lo stesso eco. “La reazione di Bastoni – spiegano – ha rappresentato un esempio positivo di come si possa trasformare un errore in un’occasione di responsabilità e crescita”.

Il premio Rosa Camuna, istituito dalla Regione Lombardia nel 1996, rappresenta il massimo riconoscimento per l’eccellenza e l’impegno civile sul territorio. Originariamente riservato a cinque donne distintesi nel campo delle pari opportunità, dal 2014 il premio è stato esteso a persone fisiche, imprese e associazioni che contribuiscono allo sviluppo economico, sociale, culturale o sportivo della regione, garantendo una rappresentanza equa di tutti i territori lombardi.