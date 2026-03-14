Auto precipita e si schianta sugli scogli, fidanzati morti insieme: avevano 29 e 24 anni

Un tragico incidente si è verificato nella serata di ieri, 13 marzo, sulla Via del Mare, a Montecorice (in provincia di Salerno), causando il decesso di una coppia di fidanzati: si tratta di Michele Pirozzi e Maria Magliocco, morti rispettivamente all’età di 29 e 24 anni.

Incidente a Montecorice: fidanzati morti a 29 e 24 anni

Stando ad una prima ricostruzione, i due giovani viaggiavano a bordo della loro auto quando si sarebbero scontrati con un’altra vettura. L’impatto avrebbe spinto il veicolo della coppia contro il guardrail di protezione, distrutto dal violento impatto.

L’auto dei giovani sarebbe di conseguenza precipitata in una scarpata, a picco sul mare, per circa 200 metri, schiantandosi sugli scogli sottostanti. Durante la caduta i due ragazzi sarebbero stati sbalzati fuori dall’abitacolo e i loro corpi, ormai privi di vita, sono stati ritrovati soltanto dopo diverse ore dai soccorritori.

Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità Salernitana e soprattutto i cittadini di Capaccio-Paestum, dove entrambi i ragazzi risiedevano. Resta ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente che ha provocato la morte dei due giovani.

Il conducente dell’altra vettura coinvolta non è in pericolo di vita ma risulta soltanto lievemente ferito. L’uomo, originario del posto, è stato soccorso dai sanitari del 118 e sottoposto al test alcol e droga, risultato negativo. Saranno le indagini a chiarire con certezza l’accaduto.