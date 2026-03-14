Napoli regina della Pasqua, è tra le mete più scelte dai turisti: oltre 400 mila arrivi previsti

Napoli si avvia verso il pieno di turisti in occasione della Pasqua 2026: stando alle stime dell’Osservatorio del Turismo è previsto l’arrivo di circa 400 mila turisti per il lungo weekend festivo.

Napoli verso il boom di turisti a Pasqua 2026: 400 mila arrivi

“Iniziamo il 2026 molto bene, registrando 1.750.000 turisti a gennaio e 1.700.000 a febbraio. Nel weekend di Pasqua le previsioni sono di 400.000 turisti e, sempre in previsione, aprile potrebbe chiudersi con quasi 2.000.000 presenze. E i numeri sono destinati a rimanere alti tutto l’anno in vista di Napoli Capitale dello Sport 2026″ – ha dichiarato l’assessora al Turismo Teresa Armato, presentando il nuovo report sul turismo nel corso della BMT, Borsa Mediterranea del Turismo.

“Prosegue, dunque, il trend di destagionalizzazione del turismo a Napoli. I turisti ormai arrivano tutto l’anno, rompendo il muro che esisteva fino a qualche anno fa di maggio e dicembre come mesi turistici. Abbiamo migliorato e rafforzato i servizi e siamo riusciti ad accogliere grandi flussi turistici. A Napoli i turisti non solo vengono, ma tornano anche e tornano più volte”.

“Napoli conserva un livello di genuinità nell’offerta, in ottica esperienziale, che la differenzia e la rende molto più attrattiva di altre città d’arte. Dato significativo: la permanenza media a Napoli è di 3 notti, rispetto alle 2 di Firenze e Venezia o alle 4 notti di Roma. Il brand Napoli diventa espressione di una città fervida culturalmente, ricca di risorse, aperta e inclusiva, candidandola a rafforzare il proprio posizionamento nel bacino del Mediterraneo” – ha commentato la coordinatrice dell’Osservatorio Turistico Urbano, Valentina Della Corte.

Cresce anche il turismo straniero, con visitatori provenienti da ogni parte del mondo, oltre che dalla stessa Italia. Le principali nazionalità dei turisti stranieri, stando ai dati diffusi, sono: Regno Unito, Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti.