Trovato morto in casa, la scoperta in Campania: aveva 39 anni e abitava con la mamma

Tragedia a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, dove un uomo di 39 anni è stato ritrovato morto all’interno della sua abitazione. Sul caso sono state avviate le indagini.

Cava de’ Tirreni, uomo trovato morto in casa: aveva 39 anni

Stando a quanto emerso, come rende noto Il Mattino, la vittima, nella mattinata di ieri, sarebbe stata ritrovata già priva di vita nell’appartamento di famiglia, situato in zona Pregiato. Il 39enne abitava con la madre.

Sarebbe stato un parente, non riuscendosi a mettere in contatto con lui, a lanciare l’allarme, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato e il medico legale che ha svolto una prima disamina del corpo.

Al momento l’ipotesi più accreditata resta quella di un malore improvviso che avrebbe colpito l’uomo causandone la morte. Restano, però, da svolgere tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza l’intera dinamica della vicenda.

Potrebbe essere effettuato anche un esame più approfondito del cadavere, prima di liberare la salma per i funerali. Gli investigatori stanno, intanto, raccogliendo più informazioni possibili sull’uomo e sui suoi ultimi momenti di vita.