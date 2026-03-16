Chi erano Michele e Maria, i fidanzati morti insieme a 29 e 24 anni: sognavano di sposarsi

Si chiamavano Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i due fidanzati morti nella notte tra venerdì e sabato a Montecorice, in provincia di Salerno, a seguito di un tragico incidente. Lui 29enne, lei 24enne, entrambi abitavano a Capaccio Paestum e sognavano di costruire il loro futuro insieme.

Chi erano Michele e Maria: i fidanzati morti a Montecorice

I due ragazzi erano a bordo della loro auto quando si sarebbero scontrati con un’altra vettura. Un impatto violento che avrebbe fatto precipitare l’auto in un dirupo, con a bordo la coppia. Per i giovani, sbalzati dall’abitacolo durante il volo, non ci sarebbe stato nulla da fare.

A bordo dell’altra auto coinvolta un 42enne, di professione pasticciere, risultato negativo all’alcol test ma positivo per sostanze stupefacenti. Stando alla sua versione sarebbe stato costretto a compiere una brusca manovra per evitare l’impatto. Saranno, tuttavia, le indagini a chiarire con esattezza la dinamica del sinistro.

Stando a quanto reso noto da Il Corriere, Michele e Maria stavano rientrando a Capaccio Paestum da Agnano Cilento, dove il ragazzo aveva una proprietà. Spesso si fermavano lì per trascorrere del tempo insieme ma quella sera, probabilmente per aver dimenticato qualcosa, dopo essersi messi sulla strada del ritorno avrebbero cambiato direzione per ritornare ad Agnone.

Poco prima erano stati anche alla guardia medica e, secondo la testimonianza del medico di guardia, si sarebbero mostrati visibilmente agitati. Michele e Maria stavano insieme da alcuni mesi ma il loro legame era già forte, tanto da progettare un futuro insieme e il sogno di un matrimonio.

Michele, 29 anni, lavorava nell’azienda di famiglia, dedicandosi al trasporto di balle di fieno per gli allevamenti di bufale della zona. Maria, 24 anni, invece, prestava servizio in un bar di Capaccio Paestum.