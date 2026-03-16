Irrompe la Bora, temporali e gelo in arrivo. Temperature giù di 10° in 24 ore: da quando

Stando alle previsioni meteo, nei prossimi giorni irromperà la Bora sull’Italia, scatenando nuovi temporali accompagnati da un calo repentino delle temperature, responsabili del ritorno del freddo da Nord a Sud.

Meteo, arriva la Bora: temporali e freddo al Sud

Secondo le stime de Il Meteo, una vasta area di alta pressione, direttamente dall’Atlantico, favorirà l’apertura di un corridoio di correnti fredde di estrazione continentale. Masse d’aria gelide che si avvicineranno sempre più al Mediterraneo, innescando un repentino calo termico.

Un netto ribaltone termico che farà sentire i suoi effetti già da martedì 17 marzo, in particolare al Nord, con cambiamenti ancora più evidenti tra mercoledì 18 e giovedì 19 marzo. I venti freddi, soprattutto la Bora, faranno diminuire drasticamente le temperature su gran parte del Paese, andando a colpire in particolar modo le Regioni del Centro e del Sud.

Addirittura su alcune zone le temperature potrebbero scendere di 8/10 gradi in solo 24 ore. Il calo si avvertirà soprattutto nelle ore notturne, soprattutto nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 marzo. Si tratterà, tuttavia, di una parentesi passeggera in quanto già nelle giornate successive la situazione gradualmente tenderà a stabilizzarsi.

I valori, dunque, ritorneranno a segnare medie tipiche dell’inizio della primavera ma non è escluso che nel corso del weekend possa subentrare un nuovo calo termico a causa di una goccia fredda che potrebbe scatenare una nuova ondata di maltempo. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire lo scenario attuale.