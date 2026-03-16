Teo Mammucari su Peppe Iodice: “Mara, caccialo via. Abbiamo ospiti più importanti”

Sta diventando virale sul web l’intervento di Teo Mammucari durante l’intervista di Mara Venier a Peppe Iodice, andata in onda nell’ultima puntata di Domenica In: il conduttore avrebbe interrotto la presentazione del film del comico napoletano in modo poco carino ed offensivo.

Teo Mammucari su Peppe Iodice a Domenica In: “Caccialo via”

“Abbiamo ospiti più importanti. Tre minuti e caccialo via. Io ho visto il film. Imbarazzante. Non sto scherzando. Uno, non fa ridere. Due, abbiamo altri ospiti. Tre, caccialo via. Abbiamo Pino Strabioli, ma non perdere tempo, su. Due domande e lo mandiamo via. Abbiamo delle cose importanti. Il film? Due giorni e lo tolgono” – queste le parole di Mammucari mentre Mara Venier accoglieva in studio Peppe Iodice.

Di qui l’intervento del comico che ha cercato di smorzare la situazione: “Voglio dire al pubblico che Teo sta scherzando perchè a Napoli cominciano a dire che ce l’hai con me. Diciamolo che mi vuoi bene”. Si è poi avvicinato al collega per salutarlo.

Un siparietto che, nonostante la vena comica, non è andato giù ai telespettatori e probabilmente nemmeno alla stessa Mara Venier che a fine puntata, durante un altro intervento di Mammucari, ha reagito infastidita all’atteggiamento del collega. Avrebbe, infatti, mostrato un cartello ironico mentre la Venier annunciava l’addio di uno dei suoi collaboratori alla trasmissione.

“Il solito copione che si ripete da 30 anni: l’attacco gratuito e la provocazione forzata per cercare un po’ di visibilità. Vedere chi resta ancorato a una comicità ormai superata, fatta di interruzioni e sgarbi, è diventato semplicemente cringe. Mentre c’è chi evolve e sperimenta nuovi linguaggi, altri restano fermi a schemi televisivi del secolo scorso che non fanno più ridere nessuno. Il talento che si rinnova vince sempre sulla noia di chi sa fare solo rumore” – è il commento del deputato Francesco Emilio Borrelli.