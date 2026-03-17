L’eleganza di Peppe Iodice: “Mammucari? Non parlo, faccio come Sal. Non faccio polemiche”

Intervenuto a Radio Marte, Peppe Iodice ha commentato con eleganza l’uscita infelice di Teo Mammucari durante la sua ospitata al programma Domenica In.

La risposta di Peppe Iodice a Teo Mammucari: “Io penso al film”

Il comico napoletano è stato accolto dalla conduttrice Mara Venier per presentare il suo primo film, Mi batte il corazon, in uscita al cinema il 19 marzo. Un grande traguardo per Iodice che, quasi commosso, ha raccontato di aver raggiunto uno dei suoi più grandi sogni.

Un momento toccante interrotto da Teo Mammucari che con un’ironia poco gradita al pubblico, e alla stessa Venier, ha intimato la conduttrice di mandare via l’ospite, protagonista di un film a sua detta “imbarazzante”. Pacata e gentile la reazione di Peppe Iodice che si è limitato a sorridere per poi salutare con affetto Mammucari.

Interpellato sulla questione a Radio Marte, il comico ha commentato: “A me sembra strano che io parli di questa cosa in questo momento. E‘ come se sta per nascere mio figlio tra tre giorni ed io salgo in clinica, mentre nasce mio figlio, e mi metto a parlare di quello che è successo giù con il parcheggiatore. Non può succedere. Io non voglio parlarne, voglio essere concentrato sul film e basta”.

“Come rispedire al mittente con eleganza. Applausi ragazzi. Noi ci siamo rimasti tutti molto male” – ha replicato il conduttore del programma radiofonico, Gianni Simioli. Iodice si è limitato, invece, a ringraziare Mara Venier: “Io vorrei ringraziare pubblicamente Mara perchè è stata affettuosissima. Ha preparato una cosa bellissima per me, veramente di grande effetto e stima. Questo mi rimane della puntata di ieri: l’affetto di Mara, ricambiatissimo”.

“Sal Da Vinci è stato illuminante quando c’è stata la cosa con Cazzullo. Sal ha invitato tutti a non fare polemiche, secondo me è stato grandioso. Quindi io invito tutti quanti a non fare polemiche, pensate al film, se volete farmi un pensiero caro, venite al cinema. Così mi fate veramente felice. Sal è stato fantastico”.