Maria Esposito lascia Mare Fuori: “Mi pregano di restare. Il personaggio di Rosa è finito”

Agli storici personaggi che hanno lasciato Mare Fuori si aggiunge quello di Rosa Ricci: nella stagione 6 fa la sua ultima comparsa, così come annunciato dall’attrice Maria Esposito.

Maria Esposito lascia Mare Fuori: l’addio a Rosa Ricci

Ad ufficializzare l’addio al personaggio di Rosa Ricci è stata la stessa attrice napoletana sui social, subito dopo il lancio degli ultimi episodi della nuova stagione su Rai Play. Intervenuta alla trasmissione A Ruota Libera ha confermato l’uscita di scena.

“Sui social mi hanno sempre scritto cose belle, devo essere sincera. Di cose brutte non ne leggo tante, i commenti brutti li passo. Mi hanno pregata di non andare via, mi hanno pregata di restare però purtroppo è finito il personaggio di Rosa Ricci“ – ha detto.

“In questo personaggio ci ho messo veramente l’anima, ci ho messo tutto quello che potevo avere. Ha tantissime sfumature quindi le ho usate tutte. Tutte le emozioni che potevo avere le ho raccontate tutte attraverso questo personaggio. Per me è stata un po’ come una terapia”.

“Per me la recitazione è terapia, quando recito ci metto una parte di me. Se c’è un pensiero che mi fa male lo metto in scena. Ci tengo al lavoro che faccio perché in metà della scena l’emozione è reale. Sono cresciuta con Rosa, a lei mi accomuna la fragilità, il fatto che per lei l’amore viene prima di tutto e il suo essere combattente. Io sono così, se voglio una cosa me la prendo”.

“Sono 5 anni che faccio avanti e indietro tra Napoli e Roma. Anche se sto a Roma resterò per sempre napoletana. Presto interpreterò Melania Rea, ci ho lavorato veramente tanto. C’è stato un lavoro di tutto, anche di corpo. Sono felicissima di questo ruolo perché attraverso il mio lavoro mi piace lanciare messaggi, posso dare voce a donne che hanno vissuto questa realtà e ciò mi rende veramente fiera”.