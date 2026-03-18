L’otite poi l’infezione fulminante: il sommelier Simone è morto in pochi giorni a 43 anni

Sarebbe morto a seguito di un’infezione originata da una otite il sommelier originario di Pistoia e residente a Prato, Simone Bartoli: una giovane vita stroncata in pochi giorni, a soli 43 anni.

Prato, l’infezione dopo l’otite: Simone Bartoli morto a 43 anni

Stando a quanto rende noto La Nazione Prato, Bartoli avrebbe cominciato a sentirsi male lo scorso mercoledì. Pare sia stato colpito da una otite poi degenerata in una infezione fulminante, perdendo la vita nella serata di venerdì.

Simone era molto conosciuto in città soprattutto per la sua professione di sommelier, che lo aveva portato anche a scrivere dei libri, oltre che per il suo lavoro presso Il Dek Italian Bistrot, in piazza delle Carceri, dove era una presenza fissa da ormai tre anni.

“Nessuno mai prenderà il suo posto. Simone era unico. Una persona onesta, genuina, piena di energia, una persona esagerata. Lavorava qui da tre anni e l’enorme passione che aveva per questo mestiere traspariva ogni istante, guidava ogni sua giornata. Era un bravissimmo sommelier, aveva scritto anche una catena di libri sul vino. Era un ragazzo colto e appassionato di questo settore e questa passione provava a trasmetterla anche ai più giovani” – queste le parole del titolare del Dek.

“Veniva a lavorare e ci metteva passione, energia e rispetto come fosse suo il ristorante. Ricordo che ogni Natale regalava i libri che lui scriveva ai nostri clienti. Siamo tutti tristi e scossi da questa perdita: abbiamo lavorato fianco a fianco anche dieci ore al giorno per tre anni. Il Dek è casa sua. In questi giorni ho ricevuto tante telefonate di clienti, che lo ricordano come una persona adorabile. Ed era così”.

I funerali si terranno domani, venerdì 19 marzo, nella chiesa di Valdibrana. Simone soltanto poco tempo fa aveva perso la madre. Doppio lutto, dunque, per il papà, un medico del posto.