È napoletano il miglior live in assoluto di Sanremo 2026: vince il premio Tullio De Piscopo

Sarà consegnato a Tullio De Piscopo il premio per il miglior live in assoluto al Festival di Sanremo 2026: un trofeo riconosciuto all’artista partenopeo dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, in collaborazione con il gruppo di lavoro della filiera della musica indipendente italiana del Coordinamento Stage & Indies, coordinato e diretto da Giordano Sangiorgi.

Miglior live al Festival di Sanremo: premio a Tullio De Piscopo

“Nella serata Cover e dei Duetti del Festival di Sanremo 2026, la versione rivisitata del celebre brano Andamento Lento del grande percussionista, polistrumentista e batterista napoletano, maestro Tullio De Piscopo, ha portato una ventata di grande impatto, vitalità e freschezza della musica dal vivo facendo uscire letteralmente dagli schermi la potenza del brano, in particolare con l’ingresso sul palco del grande maestro insieme all’esibizione dei bravissimi giovani artisti LDA e Aka7even” – ha dichiarato Giordano Sangiorgi, patron del MEI.

“L’esibizione infatti ha portato un’energia incredibile sul palco dell’Ariston, celebrando il brano storico del 1988, record di vendite al Festival di quell’anno, facendo emergere in modo evidente la grande forza della musica live e l’univocità di tale brano realizzata dal vivo che si avvia verso i 40 anni dalla sua uscita e che ha fatto comprendere in modo totalizzante la sua forza rispetto a tanti brani realizzati attraverso l’uso di basi create con algoritmi e intelligenza artificiale”.

“Un’esibizione che merita di essere premiata perche’ valorizza il grande impegno creativo e geniale dal punto di vista del momento live della musica indipendente e alternativa al mainstream che presenta sul palco ancora tutti i musicisti che si esibiscono dal vivo con tutta la loro univocità e creatività e che conferma la grande attualita’ del percorso innovativo musicale, quel Napule’s Power nato all’insegna del rinnovamento culturale e sociale della citta, 50 anni fa a Napoli e ancora oggi attuale e capace di attrarre e coinvolgere giovani artisti come LDA e Aka7even”.

La Targa del premio MEI verrà consegnata a Tullio De Piscopo nel corso del concerto dell’artista che festeggia i suoi vivacissimi 80 anni, al Teatro Augusteo il 2 aprile, data napoletana del suo Tour nazionale. A consegnarla saranno il patron del MEI Giordano Sangiorgi, insieme al fondatore del Napule’s Power Renato Marengo e al produttore Nando Misuraca, responsabile del MEI Campania.