Sparatoria a Napoli, proiettili contro 2 ragazzi di 20 e 24 anni: cosa è successo

Una sparatoria si è verificata nella notte a Napoli, in corso Mianella, causando il ferimento di due ragazzi, rispettivamente di 20 e 24 anni.

Sparatoria a Napoli nella notte: feriti ragazzi di 20 e 24 anni

I due giovani sono stati soccorsi e trasportati presso l’ospedale Cto di Napoli. Uno di loro avrebbe riportato ferite al polpaccio, al ginocchio e alla coscia. L’altro, invece, avrebbe riportato alcune lesioni in particolare al gluteo.

Gli agenti della Polizia di Stato sono giunti presso il nosocomio per ascoltare i diretti interessati. Stando a quanto rende noto l’Ansa, entrambi avrebbero riferito di essere rimasti vittime di una rapina consumata per impossessarsi di un orologio.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e risalire agli eventuali responsabili dell’agguato. Ad indagare la Polizia di Stato con l’Upg, il commissariato San Carlo e la squadra mobile.