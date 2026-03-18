Peppe Iodice torna a Domenica In: “Noi napoletani abbiamo luce dentro, facciamo invidia”

A seguito dell’ospitata di Peppe Iodice a Domenica In, interrotta da Teo Mammucari, Mara Venier ha invitato personalmente il comico napoletano nella prossima puntata del programma, dando nuovamente spazio all’artista e alla promozione del suo film.

Peppe Iodice ancora a Domenica In: “Felice di tornare da Mara”

E’ diventato ormai virale l’intervento di Mammucari che avrebbe intimato la conduttrice di mandare via Iodice, ritenendo il suo film “imbarazzante”. Un’ironia che non è andata giù al pubblico, trattandosi di un momento importante per il comico partenopeo, e probabilmente nemmeno alla stessa Mara Venier che a fine puntata, durante un altro intervento, ha reagito infastidita all’atteggiamento del collega.

“Quando Mara chiama io rispondo sempre e ovviamente sono molto felice di tornare. La ringrazio ancora per tutta la simpatia e l’umanità fuori dal comune che ha mostrato nei miei riguardi” – ha dichiarato Peppe Iodice a Il Corriere del Mezzogiorno.

Quanto all’intervento di Mammucari ha detto: “E’ stata una cosa spiacevole, surreale ma io non sto nella sua testa, so solo che ero ospite di Mara per promuovere il mio primo film. Poi non ho capito più cosa sia successo e non sono riuscito a darmi una risposta, anzi non siamo riusciti. Eravamo tutti sorpresi”.

“Ho apprezzato molto Sal Da Vinci nella sua linea di non cedere alle polemiche e voglio fare come lui. Consiglio ai miei fan di non alimentarle. Io, Sal, Stefano De Martino, noi napoletani abbiamo tanta luce dentro e ce la portiamo dietro, spesso creando invidia, perchè siamo speciali, ma è difficile che ce la possano spegnere. Siamo troppo luminosi“.