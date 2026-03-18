Donazione multiorgano nel Napoletano, equipe da tutta Italia: salvate 5 vite

All’ospedale San Giuliano di Giugliano si sono riunite equipe provenienti da tutta Italia e della campania per eseguire le procedure di prelievo di organi a seguito del decesso di un paziente favorevole alla donazione multiorgano.

Donazione multiorgano a Giugliano: equipe da tutta Italia

La lunga e complessa procedura, effettuata nella sala operatoria del presidio dell’ASL Napoli 2 Nord, ha visto alternarsi al tavolo operatorio quattro diversi team, coordinati dal lavoro dell’Unità di Terapia Intensiva dell’ospedale giuglianese. La donazione multiorgano ha permesso di prelevare cuore, polmone, fegato, rene e cornee, regalando nuove speranze di vita a ben cinque persone (pazienti del Nord, del Centro e del Sud Italia).

Dall’ospedale giuglianese e da tutta l’ASL Napoli 2 Nord il primo pensiero è andato alla famiglia del paziente deceduto che ha dato generosa e piena disponibilità alla donazione. Di qui il ringraziamento di Monica Vanni, direttore generale dell’ASL Napoli 2 Nord, che ha dichiarato: “Il primo pensiero è diretto ai familiari del donatore, persone che nel pieno di un grande dolore hanno trovato nella generosità dell’assenso alla donazione un modo per celebrare la vita nella sua pienezza”.

“A nome di tutto il personale della nostra Azienda Sanitaria mi stringo al loro dolore e li ringrazio per la loro scelta. Il nostro sistema sanitario si basa su un concetto semplice ma importante: la salute di ciascuno dipende dall’impegno di tutta la comunità. La donazione di organi è la massima espressione di questo concetto. Voglio anche congratularmi con l’equipe della terapia intensiva e con il coordinamento aziendale dei trapianti per aver gestito al meglio l’intera attività”.