Epatite A a Napoli, boom di casi e ricoverati gravi: cos’è, sintomi e come si trasmette

Boom di casi di Epatite A a Napoli: stando a quanto comunicato dall’ospedale Cotugno di Napoli, in questi ultimi giorni, si registra un insolito aumento di contagi.

Boom di casi di Epatite A a Napoli: la situazione

“Siamo in una fase molto acuta, abbiamo ora 43 ricoverati, una cifra molto insolita nel mese di marzo. Registriamo un forte aumento di pazienti che hanno bisogno di ricoveri” – ha detto all’Ansa la dottoressa Novella Carannante, infettivologa dell’ospedale partenopeo.

“Di solito in questo periodo ci sono una decina di contagiati in forma leggera, ai quali possiamo fare la diagnosi e prescrivere una cura da fare a casa. Oggi invece abbiamo una lunga serie di pazienti gravi e infatti abbiamo riempito del tutto il reparto, con molti pazienti sulle barelle in pronto soccorso. L’affollamento ci preoccupa e speriamo vada a diminuire”.

“In genere si registra un aumento di casi a gennaio in particolare perché molte persone mangiano durante le feste i frutti di mare crudi che portano questa malattia. Ma a marzo abbiamo sempre numeri bassi, ora invece abbiamo alzato il livello di attenzione sull’epatite A con tanti ricoveri contrassegnati da transaminasi alta. In questi giorni l’età maggiore dei ricoverati è di persone tra i 35 e i 45 anni di età media, che necessitano di ospedalizzazione”.

Epatite A: cos’è e sintomi

L’epatite A è una malattia infettiva acuta del fegato causata dal virus HAV. Solitamente si diffonde per via oro-fecale, dunque mangiando o bevendo cibi o acque contaminate, come molluschi non sufficientemente cotti (soprattutto cozze).

Il virus può diffondersi anche attraverso il contatto con una persona contagiosa, ad esempio condividendo lo stesso bagno senza la necessaria igiene delle mani, oppure anche per via sessuale. Nei casi più lievi e soprattutto nei giovani, l’epatite si contrae senza particolari sintomi. Per chi li sviluppa, invece, si segnalano nausea, vomito, diarrea, ittero, febbre e dolore addominale. Raramente può verificarsi una insufficienza epatica acuta, molto più frequente negli anziani.