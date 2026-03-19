Meraviglia in Campania, apre l’enorme Campo di Tulipani: la passeggiata tra fiori e natura

Da venerdì 20 marzo 2026 apre per la prima volta Laurèl, l’enorme campo di tulipani situato a Marcianise, in provincia di Caserta, nel cuore della pianura campana. Una vera e propria oasi naturale dove sarà possibile perdersi in una infinita distesa di fiori e raccogliere quelli più belli.

A Marcianise apre Laurèl: l’enorme campo di tulipani in Campania

Laurèl è un nuovo spazio immerso nella natura, dedicato alle esperienze all’aria aperta, pensato per adulti, famiglie e scuole. Il progetto si basa sulla pratica “you pick” (che letteralmente significa “raccogli tu”) che consente ai visitatori di entrare nel campo, scegliere e raccogliere i tulipani in autonomia per poi comporre il proprio bouquet da portare a casa.

I visitatori potranno prelevare una cesta all’ingresso per poi passeggiare lungo la colorata distesa di tulipani, toccando con mano le diverse varietà di fiori e raccogliendone alcuni. Un modo per vivere l’esperienza di passeggiare tra i fiori, stando a contatto con la natura e scattando bellissime foto. A fine percorso sarà possibile conteggiare i tulipani scelti per poi confezionarli.

All’interno del campo sono presenti le più svariate tipologie di tulipani, da quelli semplici a quelli doppi o speciali. Particolare attenzione è rivolta anche al mondo scolastico: Laurèl propone percorsi dedicati alla scuola dell’infanzia, alla primaria e ai gruppi scolastici, con attività all’aperto legate alla natura, alla stagionalità e ai fiori.

Il campo, in via Luigi Fuccia, è facilmente raggiungibile: si trova a 15 minuti da Santa Maria Capua Vetere, 17 minuti da Caserta e circa 30 minuti da Napoli. Il campo è aperto dal lunedì al giovedì dalle 15,00 alle 19,00 e dal venerdì alla domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00. I biglietti sono acquistabili online sul sito ufficiale di Laurèl e direttamente presso il campo. Il costo è di 10 euro.