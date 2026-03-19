Investita poi travolta e trascinata da una seconda auto, è morta a 45 anni: lascia 2 bimbi

Si è spenta nel pomeriggio di ieri, all’ospedale Cardarelli di Napoli, Emiliana Natale, l’insegnante morta a 45 anni a seguito di un tragico incidente avvenuto ad Angri.

Incidente a Angri, investita due volte: è morta a 45 anni

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il sinistro si sarebbe verificato lo scorso martedì, in via Nazionale, a pochi passi da una nota farmacia della zona. La donna sarebbe stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. Subito dopo sarebbe stata travolta da una seconda vettura che la avrebbe trascinata per circa un chilometro.

Il conducente avrebbe fermato l’auto solo dopo essersi accorto del corpo della vittima rimasto incastrato sotto la vettura. Di qui l’intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza presso l’ospedale di Nocera Inferiore. Viste le gravi condizioni della paziente si è proceduto poi al trasferimento verso il Cardarelli di Napoli.

La 45enne avrebbe riportato una frattura del bacino, la rottura della vena iliaca, la frattura del diaframma oltre alle lesioni agli organi interni. Per la donna non ci sarebbe stato nulla da fare: nel primo pomeriggio di ieri il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

Intanto sono state avviate le indagini per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente. Il conducente dell’auto che per prima avrebbe investito la 45enne ha dichiarato di aver tentato di soccorrere l’insegnante che, tuttavia, nel frattempo sarebbe stata presa in pieno dall’altra vettura. La vittima lascia suo marito e due bambini.

“Oggi Angri perde Emiliana a causa di un terribile incidente che ci ha lasciato senza parole. Emiliana era una di noi: una donna, una madre, una moglie. Una vita spezzata in un attimo. In un modo che non dovrebbe mai accadere. A suo marito e ai suoi due figli va il mio abbraccio più forte. So che nessuna parola può lenire un dolore così grande. Ma voglio che sappiate che questa città vi è vicina. Oggi e nei giorni che verranno. Ciao Emiliana, riposa in pace” – è la nota diffusa dal sindaco Cosimo Ferraioli.