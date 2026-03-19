Tragedia in Campania, è morta in ospedale una neonata di 2 mesi: cosa è successo

Ore di dolore a Benevento dove nella notte è morta una neonata di soli 2 mesi. Il decesso si è verificato all’ospedale San Pio di Benevento, dove la piccola era stata portata dai genitori.

Tragedia a Benevento: è morta una neonata di 2 mesi

Stando a quanto rende noto Il Mattino, la bambina era stata portata nella serata di ieri al pronto soccorso per una crisi respiratoria. Soccorsa dal personale, sarebbe poi stata dimessa. Al rientro a casa, tuttavia, la situazione sarebbe degenerata, spingendo i genitori a rivolgersi nuovamente ai medici dell’ospedale.

Giunta al nosocomio, purtroppo, la neonata è deceduta e a nulla sarebbero serviti i tentativi dell’equipe medica di rianimarla. Secondo una prima ricostruzione, il decesso potrebbe essere stato causato da un arresto cardiaco.

I genitori, che hanno anche una gemellina, si sarebbero precipitati in questura per denunciare l’accaduto. Gli agenti hanno acquisito la cartella clinica per avviare le opportune indagini e fare chiarezza sulla vicenda. Sul corpo della piccola, trasferito nell’obitorio dell’ospedale, potrebbe essere effettuata l’autopsia.