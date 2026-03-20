Trigesimo del piccolo Domenico, una messa per il piccolo guerriero: dove e quando

Il 14 aprile 2026, presso la parrocchia Maria Santissima della Stella, a Nola, si terrà la messa per il trigesimo del piccolo Domenico, il bambino di soli 2 anni morto a seguito di un trapianto fallito.

Messa per il trigesimo di Domenico: il bambino del trapianto

Un momento solenne per ricordare il piccolo guerriero, deceduto ad appena due anni, dopo essere stato ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli per un trapianto di cuore. L’organo sarebbe stato danneggiato, essendo stato trasportato in una box contenente ghiaccio secco al posto di quello normale, risultando ormai bruciato. Il cuore del bambino, tuttavia, al momento dell’amara scoperta era stato già espiantato.

Dopo giorni di preghiere e speranza, in attesa di un cuore nuovo, i più grandi specialisti esperti in materia hanno dichiarato la non operabilità per il bambino: essendo i suoi organi già compromessi, non avrebbe retto un nuovo intervento. Poco dopo la tragica notizia, quella del decesso.

La famiglia Caliendo ha annunciato lo svolgimento di una messa per il trigesimo del bambino che si terrà il giorno 14 aprile nella parrocchia di Maria Santissima della Stella, in via S. Paolo Belsito, Traversa I. Per l’occasione, la messa sarà officiata dall’Arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia. Un altro momento di preghiera e raccoglimento in ricordo di Domenico è previsto per oggi, ma in forma strettamente privata.

“La famiglia Caliendo coglie inoltre l’occasione per ringraziare giornalisti e operatori dell’informazione, oltre per il lavoro svolto egregiamente in queste ore, anche per la loro vicinanza e per l’enorme sensibilità e il rispetto dimostrato in questi giorni così complessi, mostrando un’umanità non scontata e non passata certamente inosservata” – si legge nella nota diffusa.