Epatite A, si rafforzano le vaccinazioni. I medici di Napoli: “Abbiamo già chiesto i vaccini”

A seguito dell’aumento di casi di epatite A, i medici di medicina generale della Fimmg Napoli lanciano un appello ai cittadini, invitandoli ad aderire alla campagna di vaccinazione.

Epatite A, i medici di Napoli: “Importante la vaccinazione”

La Fimmg Napoli richiama l’attenzione sull’importanza dei vaccini contro l’epatite A, alla luce dell’aumento di casi registrati presso l’Ospedale Cotugno. Si rileverebbe, infatti, un incremento insolito dei contagi per il periodo, con diversi pazienti ospedalizzati.

“In questa fase è fondamentale rafforzare le strategie di prevenzione, a partire dalla vaccinazione. Come medici di famiglia stiamo già richiedendo un adeguato approvvigionamento di vaccini per l’epatite A, con l’obiettivo di proteggere in modo prioritario le fasce più fragili della popolazione” – ha dichiarato Luigi Sparano.

La Fimmg Napoli ricorda che la medicina generale rappresenta un presidio essenziale per attivare tempestivamente le misure di prevenzione sul territorio, in stretta collaborazione con i servizi di sanità pubblica.

“Il nostro ruolo è duplice: da un lato intercettare precocemente eventuali casi sospetti, dall’altro mettere in campo tutte le azioni utili a contenere la diffusione del virus. La disponibilità dei vaccini è un passaggio cruciale per tutelare pazienti fragili, anziani e soggetti con condizioni di rischio” – prosegue Sparano.

I medici di famiglia sottolineano inoltre la necessità di una comunicazione chiara ed efficace verso i cittadini:

promuovere la cultura della prevenzione attraverso la vaccinazione;

rafforzare le corrette norme igieniche, in particolare il lavaggio delle mani;

sensibilizzare sui comportamenti a rischio, come il consumo di alimenti crudi o poco cotti;

favorire il contatto tempestivo con il proprio medico in presenza di sintomi compatibili.



“È importante evitare allarmismi ma non abbassare la guardia. La sinergia tra ospedale e territorio e una corretta informazione sono strumenti decisivi per gestire in modo efficace questa fase” – ha concluso Sparano.

La Fimmg Napoli ribadisce la piena disponibilità a collaborare con le istituzioni sanitarie per garantire una risposta coordinata e rafforzare la protezione della popolazione sul territorio di Napoli.