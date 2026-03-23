Tragico incidente a Napoli, morte 2 donne. Chi sono le vittime: una è deceduta sul colpo

Tragico incidente nella serata di ieri a Napoli, in Corso Garibaldi, altezza Porta Nolana, dove due donne hanno perso la vita dopo essere state travolte da un’auto. Un violento investimento che non avrebbe lasciato scampo alle vittime.

Incidente in Corso Garibaldi a Napoli: investite e morte due donne

Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Locale, un uomo di 34 anni, di nazionalità italiana e residente a Napoli, alla guida di una Mercedes, avrebbe travolto le due donne mentre attraversavano la carreggiata. Dopo l’impatto con i pedoni, la corsa del veicolo è terminata contro tre autovetture regolarmente parcheggiate lungo la strada, causando ingenti danni ai mezzi coinvolti.

L’impatto è stato fatale per entrambe le donne, la cui identificazione è tuttora in corso da parte delle autorità. Si tratterebbe di due cittadine straniere (presumibilmente di nazionalità ucraina o georgiana). Una delle due vittime è deceduta sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate; la seconda è spirata poco dopo l’arrivo in ospedale, nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118.

Il conducente della Mercedes è stato immediatamente fermato dagli agenti della Polizia Locale di Napoli. Come da prassi in caso di omicidio stradale, l’uomo è stato accompagnato presso una struttura sanitaria per essere sottoposto ai test tossicologici e alcolemici, volti a verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze psicotrope al momento del sinistro.

L’area dell’incidente è stata transennata per consentire i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta velocità del veicolo e la dinamica del sinistro. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro.