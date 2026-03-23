Due donne investite e uccise a Napoli, arrestato il conducente: era alla guida ubriaco

Arrestato con l’accusa di omicidio stradale un uomo di 34 anni a seguito del tragico incidente avvenuto nella serata di ieri, domenica 22 marzo, intorno alle ore 19:15, in Corso Garibaldi, all’altezza di Porta Nolana: si sarebbe messo alla guida ubriaco, risultando positivo all’alcol test.

Incidente Corso Garibaldi, arrestato l’uomo: era ubriaco

Secondo quanto accertato dagli uomini dell’Unità Operativa San Lorenzo e dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale, due donne di nazionalità ucraina stavano attraversando Corso Garibaldi per dirigersi verso via San Cosmo Fuori Porta Nolana. Una volta giunte al centro della carreggiata, sono state travolte con estrema violenza da una auto guidata da un uomo di 34 anni.

A causa del violento impatto, il conducente ha perso il controllo della vettura, terminando la propria corsa contro tre veicoli regolarmente in sosta sul lato destro della strada. Le ferite riportate dalle due cittadine ucraine sono apparse subito disperate: una di loro è morta sul clpo per le gravi lesioni riportate, l’altra è deceduta circa due ore dopo il ricovero d’urgenza all’Ospedale del Mare.

Il conducente della Mercedes è stato immediatamente sottoposto agli accertamenti urgenti per la verifica del tasso alcolemico. I test hanno fornito esito positivo. Informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Napoli, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto con l’applicazione della misura della detenzione domiciliare. Gli agenti hanno inoltre proceduto al ritiro della patente e al sequestro del veicolo, risultato essere un’auto a noleggio.

Sul luogo della tragedia, il personale della Polizia Locale sta completando i rilievi tecnici, ascoltando i testimoni presenti al momento del fatto e procedendo all’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.