Chi è Sharon: la nuova protagonista di Mare Fuori è figlia di un noto attore napoletano

Si chiama Cartisia Somma ed è una delle new entry di Mare Fuori 6: nella celebre serie napoletana, la giovane attrice interpreta Concetta, detta Sharon, puntando al mondo dello spettacolo, seguendo le orme del suo papà, noto attore partenopeo.

Cartisia Somma è Sharon in Mare Fuori 6: il papà è un attore

Cartisia Somma è nata il primo gennaio 2005, è originaria di Roma ma le sue radici si legano anche al territorio napoletano, in particolare Castellamare di Stabia. Ha iniziato a studiare recitazione, prendendo parte poi a produzioni teatrali e film. Mare Fuori rappresenta uno dei grandi traguardi della sua carriera: nella fiction interpreta una giovane detenuta che fa ingresso all’IPM insieme alle sue sorelle.

Cartisia è figlia di due attori, Sebastiano Somma e Morgana Forcella. Sebastiano Somma, nato a Castellammare di Stabia e cresciuto a Napoli, ha preso parte a diverse serie televisive di successo come Sospetti, Senza Confini, Madre Teresa, Un caso di coscienza, La bambina dalle mani sporche.

Nel 2004 ha sposato Morgana Somma, volto noto di fiction come Mio figlio, Io e mio figlio – Nuove storie per il commissario Vivaldi. È stata attrice in diverse campagne pubblicitarie, tra le quali quelle per “Acqua Uliveto” e “Knorr” per la regia di Dario Argento.