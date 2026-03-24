Altro incidente mortale a Napoli, travolto da uno scooter. Borrelli: “Sarebbe deceduto”

Dopo il tragico incidente avvenuto in Corso Garibaldi, che ha causato la morte di due donne, un altro drammatico sinistro si è verificato nella serata di ieri al Corso Vittorio Emanuele dove un uomo è stato investito da una ragazza alla guida di uno scooter.

Incidente Corso Vittorio Emanuele: investito da uno scooter

L’uomo, uno scrittore, sarebbe stato travolto in pieno mentre stava passeggiando. All’arrivo dei soccorsi è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. Stando all’ultimo aggiornamento diffuso dal deputato Francesco Emilio Borrelli, l’uomo sarebbe deceduto.

Diversi i cittadini che si sono radunati sul luogo dell’incidente per prestare i primi soccorsi all’uomo. Alcuni di loro avrebbero lamentato un certo ritardo dei soccorsi, oltre a invocare maggiore sicurezza per le strade.

“Siamo davanti a un episodio gravissimo che conferma quanto denunciamo da tempo: Napoli è sempre meno sicura per pedoni e cittadini. Non è possibile che una persona venga investita in pieno centro e che i soccorsi arrivino con ritardi così gravi. Servono più controlli, sicurezza e un sistema di emergenza efficiente. Siamo vicini alle vittime ma devono farlo soprattutto le istituzioni e prima che ve ne siano altre” – ha commentato Borrelli.